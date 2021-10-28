Автомобист насмерть сбил югорчанина на проезжей части

В Югре пешеход скончался под колесами легковушки Рано утром, на подъезде к поселку Сингапай ( Нефтеюганский район) водитель совершил наезд на пешехода. Он передвигался по проезжей части и не успел отреагировать. За рулем автомобиля находился 41 летний мужчина. В результате ДТП пешеход погиб.

Всего за 27 октября на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 3 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход

Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 25 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 15 – за нарушение требований к перевозке детей.