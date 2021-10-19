В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает жидкими отходами четвертый день

Жители дома № 22 десятого микрорайона Нефтеюганска жалуются на ужасающий запах в квартирах – подвал их дома с пятницы заливает жидкими бытовыми отходами. Однако пока, по словам жителя дома, для предотвращения аварии коммунальщики открыли дверь в подвал, чтобы проветрить.

«Хочу показать работу УК МСК сервис. 17.10.21 в 17.20 по номеру 282800 была подана заявка неприятный запах в подъезде и квартирах на первом этаже по адресу 10 мкр 22 дом 3й подъезд. С утра 18.10.21 продублировали данную заявку в УК. Вот результат оперативной работы данной компании! Только открыли дверь чтобы проветривалось. ЖБО (жидкие бытовые отходы) так и поступают.... А сотрудники УК говорят обращайтесь в аварийную службу. И такое происходит не первый раз. Никаких обработок после не производится.... а это нарушение», - рассказал подписчик паблика «Это Юганск, детка Нефтеюганск» во «ВКонтакте».

Дозвониться в управляющую компанию корреспонденту siapress.ru не удалось. В аварийно-диспетчерской службе сообщили, что заявки по этому дому поступали. «Заявки поступали с пятницы, мы их все отработали. В доме необходимо прочистить колодец, этим должен заняться Водоканал. Заявки переданы, там говорят, что они отработаны, но жалобы продолжают поступать», - объяснила диспетчер.