Полиция Нефтеюганска задержала двух квартирных воров

В Нефтеюганске сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже имущества на 420 тысяч рублей. Жертвой воров стал 58-летний житель города.

По информации ОМВД России по городу Нефтеюганска, ранее судимые нефтеюганцы 21 и 23 лет проникли в дом, спилив с петель входную дверь, и украли батареи, металлические решетки, микроволновую печь и телевизор. Молодые люди не забыли и про автомобиль, на котором можно увезти награбленное, и угнали «Ладу-210740». Похищенный черный и цветной металл злоумышленники успели сдать в ближайший пункт приема. Украденное автомобиль обнаружен и изъят. Подозреваемые задержаны.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, а также по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в жилище». Фигуранты дела задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ и находятся в изоляторе временного содержания», – сообщили в пресс-службе городской полиции.