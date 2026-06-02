В Сургуте на два дня ограничат движение транспорта из-за Сабантуя

Из-за Сабантуя в Сургуте изменят движение автобусов и перекроют дороги 6 и 7 июня

Из-за Сабантуя в Сургуте изменят движение автобусов и перекроют дороги 6 и 7 июня
Фото: magnific.com

В Сургуте 6 и 7 июня ограничат движение транспорта из-за проведения национального праздника Сабантуй. Перекрытия затронут улицу Университетскую, проспект Ленина и участок возле Сургутского государственного университета. Кроме того, на время ограничений изменятся схемы движения нескольких городских автобусных маршрутов, сообщили в пресс-службе администрации.

Первые ограничения начнут действовать 6 июня. С 17:00 до 06:00 7 июня для движения закроют одну полосу по улице Университетской в направлении офиса компании «Россети Тюмень» – от пешеходного перехода возле парковки Сургутской окружной клинической больницы до перекрестка с проспектом Ленина.

Основные перекрытия будут действовать 7 июня с 06:00 до 00:00. В это время движение транспорта полностью ограничат по улице Университетской от СОКБ до улицы Сибирской, по проспекту Ленина от перекрестка с улицей 30 лет Победы и бульваром Свободы до пересечения с Университетской, а также по проезду от перекрестка Университетская – Ленина до площади перед СурГУ.

Как будут ходить автобусы 6 июня

№ 26 − при движении от остановочного комплекса «пос. Снежный»: остановочный пункт «Дзержинского», ул. Майская, остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», пр. Ленина, остановочный пункт «Газпром», ул. Университетская, остановочный пункт «Россети» и далее по маршруту.

№ 37 − при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс»: остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель» и далее по маршруту.

№ 61 − при движении от остановочного пункта «ТРЦ Сити Молл»: остановочный пункт «по требованию», ул. Никольская, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», пр. Ленина, остановочный пункт «Газпром», ул. Университетская, остановочный пункт «Россети» и далее по маршруту.

№ 115 − при движении от остановочного пункта «СОТ Ветеран»: остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», пр. Ленина, остановочный пункт «Газпром», ул. Университетская, остановочный пункт «Россети» и далее по маршруту.

Как изменятся маршруты 7 июня

№ 10 − при движении от остановочного пункта «пос. Финский»: остановочный пункт «ДK Cтроитель», бульвар Свободы, ул. Энергетиков, остановочный пункт «Энергетиков», остановочный пункт «Университет» и далее по маршруту.

№ 26 − при движении от остановочного комплекса «И. Захарова»: остановочный пункт «ЖК за ручьем», ул. Маяковского, остановочный пункт «20А мкр», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», ул. Дзержинского, остановочный пункт «Дзержинского» и далее по маршруту.

При движении от остановочного комплекса «п. Снежный»: остановочный пункт «Дзержинского», ул. Майская, остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», ул. Маяковского, остановочный пункт «Политехнический колледж», ул. Университетская, остановочный пункт «20А мкр» и далее по маршруту.

№ 37 − при движении от остановочного пункта «Больничный комплекс»: остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «ДК Камертон»: остановочный пункт «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Майская» и далее по маршруту.

№ 61− при движении от остановочного пункта «ТРЦ Сити Молл»: остановочный пункт «По требованию», ул. Никольская, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», пр. Ленина, остановочный пункт «1000 мелочей» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «пр. Пролетарский»: остановочный пункт «1000 мелочей», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Майская», остановочный пункт «Декабристов», ул. Республики, остановочный пункт «Республики», остановочный пункт «Филармония», ул. Энгельса, остановочный пункт «Ледовый дворец», остановочный пункт «ТРЦ Сити Молл».

№ 112 − при движении от остановочного пункта «Университет»: начальный остановочный пункт «1000 мелочей» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «ДПК Сургутское»: конечный остановочный пункт «1000 мелочей».

№ 115 − при движении от остановочного пункта «Речной вокзал»: остановочный пункт «ЖК за ручьем», ул. Маяковского, остановочный пункт «20А мкр», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. Энергетиков, ул. Майская, остановочный пункт «Оптика» и далее по маршруту.

При движении от остановочного пункта «СОТ Ветеран»: остановочный пункт «Агентство воздушных сообщений», ул. Энергетиков, бульвар Свободы, остановочный пункт «Энергетиков», ул. 30 лет Победы, остановочный пункт «ДК Строитель», ул. Маяковского, остановочный пункт «Политехнический колледж», ул. Университетская, остановочный пункт «20А мкр» и далее по маршруту.

Напоминаем, в Сургуте 7 июня на Центральной городской площади пройдет III Международный Иртышский Сабантуй. Традиционные площадки начнут работу в 11:00. Торжественное открытие запланировано на 12:00. На центральной сцене выступят национальные музыкальные и танцевальные коллективы, артисты из Татарстана, Башкортостана и Югры. Более подробно о мероприятии − читайте на портале СИА-ПРЕСС.


