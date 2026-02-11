В части 27А микрорайона в Сургуте спроектируют школу, построят детский сад и создадут инженерную инфраструктуру

В Сургуте стартовал конкурс на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в части микрорайона 27А. Заявки принимают с 9 февраля, итоги подведут 13 марта 2026 года. О параметрах проекта, финансовых требованиях к инвестору, сроках расселения и балансе интересов города и застройщика рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

18,6 млн − стартовая цена и 1,3 млрд − подтвержденные средства

Власти обратили внимание, что КРТ пройдет в границах улиц Мелик-Карамова, Виктора Пархомовича и части Югорского тракта. Начальная цена участия в конкурсе составляет 18 млн 626 тысяч рублей.

«Это та минимальная сумма, от которой будут участники стартовать, торговаться на увеличение цены. Соответственно, это один из критериев – минимальная цена», – пояснил Иван Сорич.

Второй ключевой критерий − опыт. Инвестор должен подтвердить, что за последние пять лет реализовал не менее 109 тысяч квадратных метров жилья. Также обязателен опыт строительства школ и детских садов.

Отдельное требование – финансовая устойчивость.

«Сумму он должен подтвердить − это 1 миллиард 300 миллионов рублей. Наличие у него на перспективу реализации минимальной стоимости, подсчитанной в рамках градостроительного совета при губернаторе округа, на реализацию минимальных затрат, связанных с расселением, сносом и обеспечением инженерно-транспортной инфраструктурой», − уточнил директор департамента.

Речь идет о минимальной сумме на выкуп домов, снос и подготовку территории. Эти средства должны быть подтверждены выпиской со счета либо банковской гарантией.

Общее финансирование работ по договору составит более 33 млрд рублей.

Что появится в 27А: школа, садик, парк и сквер

В границах КРТ предусмотрено не только жилье, но и социальная инфраструктура. По договору застройщик обязан:

− спроектировать школу на 1101 место и безвозмездно передать городу проектную документацию с положительным заключением госэкспертизы и земельный участок;

− спроектировать и построить детский сад на 350 мест с последующей безвозмездной передачей;

− благоустроить сквер площадью 3 800 кв. м;

− создать парковую зону ориентировочной площадью 42 тыс. кв. м и передать ее городу.

По словам Сорича, строительство детского сада сегодня обходится ориентировочно в 800-900 млн рублей. Школа на 1 100 мест стоит более 2,5 млрд рублей, поэтому в рамках КРТ предусмотрено именно ее проектирование, а не возведение.

Переменная этажность и публичные слушания

Совокупный объем строительства будет определяться документацией по планировке территории. В него войдут как жилые, так и нежилые объекты.

«Безусловно, это будет переменная этажность. У нас правилами землепользования и застройки определен архитектурно-градостроительный облик города. С этими решениями застройщик выйдет на публичные слушания», − отметил чиновник.

Публичные слушания будут проходить в здании Восход, 4, в зале Думы города, а также транслироваться онлайн.

«Любой из участников может принять и высказать свои предложения и замечания по проекту. <…> Также будет вестись онлайн-трансляция, в рамках процедуры участники либо могут лично принять участие, либо официально направить в адрес администрации города свои предложения и замечания к данному проекту», − подчеркнул Иван Сорич.

Дороги и нагрузка на восточную часть города

Жителей волнует транспортная ситуация. По словам Сорича, еще генеральным планом 2015 года территория была предусмотрена под многоэтажную застройку.

«Справа и слева у нас есть дороги определенной категории, которые обеспечивают пропускную способность с учетом перспективы реализации еще от 2015 года. То есть полноценные потоки с учетом жилищного строительства предъявлены документом генерального плана ранее. <…> Изначально, повторюсь, генеральным планом 2015 года была предусмотрена территория от девяти этажей и выше под многоэтажную жилую застройку…» – пояснил он.

Отдельное внимание будет уделено инженерным сетям. Сейчас в границах территории отсутствует централизованная инфраструктура: нет централизованной канализации, водовода, тепла, газопровода.

«Все технико-экономическое обоснование и технические запросы на техприсоединение мы запросили. Ресурсоснабжающие организации дали укрупненные расчеты переноса, выноса, реконструкции всей инженерной инфраструктуры, необходимой для полноценного жилищного строительства», – сообщил директор департамента.

Более 40 участков под расселение

В границах КРТ находятся более 40 частных объектов, а также несколько двухквартирных домов. С собственниками уже проводились консультации, размещалась информация на сайте администрации и на баннерах в микрорайоне.

Срок расселения установлен до четырех лет с момента принятия решения об изъятии недвижимости.

«Это максимальный срок. В него заложены риски судебных процедур, потому что тот или иной собственник может быть не удовлетворен оценкой», − пояснил директор департамента.

При этом он подчеркнул, что инвестору невыгодно затягивать процесс, поскольку аренда территории и сроки исполнения обязательств будут жестко зафиксированы в договоре.

«Если в течение шести месяцев не выполняются мероприятия, у нас есть основания пойти на одностороннее расторжение договора», – отметил Сорич.

15 лет на весь проект

Максимальный срок реализации КРТ − 15 лет. Сначала инвестор несет расходы на расселение и подготовку территории, затем приступает к строительству жилых домов и параллельно запускает социальные проекты.

«На сегодняшний день, в рамках градостроительного кодекса есть возможность соблюсти баланс. Баланс интересов не только инвестора, но и муниципалитета, и граждан, безусловно», – резюмировал Иван Сорич.

Что будет с КСК «Геолог»

Отдельно во время обсуждения подняли вопрос о состоянии культурно-спортивного комплекса «Геолог», который находится рядом с территорией будущего КРТ. Журналисты поинтересовались, планируется ли его обновление в рамках комплексного развития, чтобы объект не выбивался из новой застройки.

Иван Сорич сообщил, что вариант включения КСК в границы КРТ рассматривался, однако от этой идеи отказались.

«Безусловно, вопрос этот мы прорабатывали, но реконструкция данного объекта достаточно дорогостоящая. И при реализации включения в границы КРТ мы видели риск, что, возможно, инвестор не зайдет с дополнительной нагрузкой в рамках реконструкции КСК «Геолог». Параллельно мы будем прорабатывать с управлением спорта, с округом, с управлением капитального строительства, с нашим ДЭАЗиИСом возможность капитального ремонта данного объекта. При этом частично уже пару лет назад там был выполнен ремонт», − добавил он.

Вопрос обновления комплекса город намерен решать отдельно.