Старейшая сургутская школа №8 задержалась с ремонтом

Открытие школы №8 в Сургуте снова перенесли. Скорее всего образовательное учреждение сможет принять детей лишь к концу 2025 года, рассказали в региональном департаменте строительства журналисту СургутИнформ-ТВ.

Напомним, ремонт школы №8 начался еще летом 2024 года. За год здесь планировалось заменить инженерные сети, обновить кровлю, фасад и материально-техническое оснащение. Пока объект на ремонте, всех учеников распределили по другим учреждениям: часть детей учится в Естественно-научном лицее, часть – в гимназии №2.

Согласно проекту, завершить обновление здания предполагалось в мае 2025 года, однако сроки сдвинулись. Для ремонта школы привлекли федеральный, окружной и местный бюджеты. Сумма контракта составляет чуть более 290 млн рублей.

Школа №8 – одна из старейших в городе: 22 декабря 2024 года ей исполнилось 55 лет.