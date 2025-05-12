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​В Сургуте объяснили ситуацию с флагом с символикой СССР

Власти Сургута прокомментировали инцидент с отстранением участника от автопробега «Бессмертного полка»

​В Сургуте объяснили ситуацию с флагом с символикой СССР
Фото: администрация Сургута / t.me

В СМИ распространился видеоролик, как житель Лянтора оказался в центре скандала с представителями мэрии Сургута и полицией из-за участия в автопробеге «Бессмертный полк». Конфликт возник из-за флага с надписью «Рожденный в СССР». Городские власти прокомментировали случившийся инцидент.

«Данный инцидент не связан с общим запретом советской символики. Более того, в этот день в Сургуте проходило множество других праздничных мероприятий, где можно было свободно использовать любую не запрещенную символику. Сургутяне и гости города активно и без каких-либо ограничений использовали флаги СССР, советскую и другую атрибутику, которую считали уместной для празднования Дня Победы. Таким образом, ограничения по символике на «Автополке» касались исключительно формата данного конкретного мероприятия и его тематической целостности», ‒ указала мэрия Сургута в своих соцсетях.

По словам глава комитета внутренней политики Сургута Андрея Саликова, размещенная на флаге жителя Лянтора надпись не рекомендована к использованию, так как может относиться к запрещенной экстремистской организации «Граждане СССР»*, передает URA.RU.

«Она с 2022 года внесена в реестр Минюста. То есть, по сути своей, символика СССР не запрещена. Ни герб, ни флаг не запрещены. Но ровно до того момента, пока люди, не начинают с этими символами произносить какие-либо лозунги, направленные против действующей власти. «Граждане СССР» не признают Россию как государство. Когда их организация было объявлено экстремистским, то они начали использовать другие формулировки ‒ «рожден в СССР», «гражданин СССР», «Мы из СССР». На автопробеге участвовало больше 800 машин и 100 мотоциклов. И только один участник отказался от выполнения требований, которые были прописаны в федеральном брендбуке «Бессмертного полка». Возможно, я стал жертвой какой-то провокации», ‒ рассказал чиновник.

Как отметили в администрации города, для автопробега заранее опубликовали четкие правила оформления транспорта: допускались портреты героев ВОВ, локальных войн, специальной военной операции, флаги РФ, Знамя Победы, Стяг со Спасом Нерукотворным, флаги ВС РФ. Использование иной символики на мероприятии было ограничено для сохранения единого стиля и фокуса на чествовании подвига предков.

* «Граждане СССР» признаны экстремистским движением и запрещены на территории РФ.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 253, комментариев: 0
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