Киберспортсмена из Сургута Dyrachyo перевели в запас

Сургутский профессиональный игрок по Dota 2 Антон «Dyrachyo» Шкредов покинул состав команды Gaimin Gladiators и ушел в «инактив». Его перевели в запас. Об этом сообщает телеграм-канал киберспортивной организации.

«Это были прекрасные три года, все трудности на нашем пути мы преодолевали вместе снова и снова. Мы завоевали много трофеев, разделили вместе поражения и много смеялись! Эта глава подходит к концу, и мы желаем Антону всего самого лучшего!», – заявили представители команды в публикации.

В настоящий момент Антон никак не прокомментировал свой уход из коллектива.

Напоминаем, в сентябре киберспортсмен второй раз подряд взял «серебро» на чемпионате мира по Dota 2.