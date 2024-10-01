В Сургуте толпа подростков избила мальчика

В Сургуте в парке «За Саймой» произошел инцидент с участием группы подростков, которые избили своего сверстника. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте» «К-Информ».

«Они поочередно наносили удары своей жертве якобы за, что он обидел девочку. Избитого парня заставили извиниться на камеру перед некой Ирой, после чего выгнали с площадки», – сообщается в публикации.

Преисполненные гордостью за свой «мужской» поступок, они поспешили выложить видео в интернет.

Очевидцы избиения просят органы привлечь виновников к ответственности.