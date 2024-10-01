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В сургутском парке подростки избили сверстника и заставили извиняться на камеру

В Сургуте толпа подростков избила мальчика

В сургутском парке подростки избили сверстника и заставили извиняться на камеру
Фото: К-Информ / vk.com

В Сургуте в парке «За Саймой» произошел инцидент с участием группы подростков, которые избили своего сверстника. Об этом рассказали в группе во «ВКонтакте» «К-Информ».

«Они поочередно наносили удары своей жертве якобы за, что он обидел девочку. Избитого парня заставили извиниться на камеру перед некой Ирой, после чего выгнали с площадки», – сообщается в публикации.

Преисполненные гордостью за свой «мужской» поступок, они поспешили выложить видео в интернет.

Очевидцы избиения просят органы привлечь виновников к ответственности.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 158, комментариев: 0
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            [0]=>
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              bool(true)
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            [1]=>
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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  }
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