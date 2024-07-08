Несколько сургутян получили ушибы из-за резко затормозившего автобуса

В Сургуте несколько пассажиров автобуса получили травмы из-за резкого торможения. Люди были вынуждены обратиться в травмпункт, сообщил очевидец в группе «ЧП [В] Нижневартовске» во ВК.

По его словам, инцидент произошел в автобусе № 7 в утреннее время. Водитель резко затормозил, и люди начали падать друг на друга. «Было много обратившихся в травмпункт», – написал автор поста.

В пресс-службе Сургутской травматологии информацию о пострадавших подтвердили. «После торможения автобуса в течение дня к нам обратились четыре пациента. У всех легкие ушибы. Все будут лечиться амбулаторно», – сообщили «Вестнику Сургутского района» в медучреждении.