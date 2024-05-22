Площадь возле Дворца торжеств облюбовали автомобилисты

Эту так называемую площадь возле Дворца торжеств и, хм, кожно-венерологического диспансера торжественно открывали как какое-то вселенского масштаба прорывное событие. Вот, мол, какая уютная городская среда получилась.

Ну, полюбуемся на уютную среду.

Ой, а нет среды. Улетучилась. Разбежалась в разные стороны от наглых автовладельцев.

Уютная бесплатная парковка получилась, а вот со средой не заладилось. Как было захолустье на задворках, так и осталось. И городские миллионы на благоустройство не помогли.

А что же среда со своим уютом? Как ее позвать на законное место?

Найдутся ли смельчаки в муниципалитете, которые наведут элементарный порядок и вернут территорию к первоначальному замыслу?