Маршруты трех автобусов в Сургуте изменятся с 1 апреля

В Сургуте с 1 апреля изменятся маршруты автобусов № 10, 36 и 99. Маршрутка №10 будет проходить по улицам Энергетиков и Гагарина. Интервалы движения должны сократиться за счет выхода на маршрут двух дополнительных автобусов: в рабочие дни до 20 минут, в выходные — до 36 минут.

Маршрут №36 также удлинится и начнет курсировать через проспект Мира и Ленина, улицы Островского и Кукуевицкого. Благодаря этому сургутяне смогут добираться с пр. Мира в НГДУ.

Маршрут №99 продлят до улицы 30 лет Победы. После остановки «Медучилище» на проспекте Комсомольский автобус развернется для проезда в обратную сторону до «Москвы», затем до «ТЦ Славянский» и далее по маршруту. На маршруте появятся три дополнительных автобуса. Это позволит сократить время ожидания между автобусами в рабочие дни до 26 минут, в выходные – до 40 мин.