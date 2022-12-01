Весной следующего года в Сургуте состоится реконструкция канализационных очистных сооружений

Весной 2023 года канализационные очистные сооружения Сургута ждет масштабная реконструкция. Объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей из проекта федерального финансирования. После модернизации технологии доочистки и установке в здании фильтров и мощных УФ-установок, через станцию будет проходить до 150 тысяч кубометров сточных вод, что почти в два раза больше нынешних мощностей.

Старт проекта запланирован весной следующего года, а его завершение — конец 2024 года. Работы по реконструкции пройдут в несколько этапов. В данный момент идет корректировка проектной документации. Заместитель главы города Сергей Агафонов отметил, что модернизация городских систем — одна из приоритетных задач администрации Сургута.

«Сегодня вектор администрации города и задачи, поставленные главой города, это курс на модернизацию наших систем… Что касается данного проекта, уже готовится оборудование и весной, я надеюсь, мы встретимся здесь для того, чтобы залить первый куб бетона на новом цехе ультрафиолетового обеззараживания канализации», — рассказал Сергей Агафонов.

Большинство коммунальных систем города построены десятки лет назад и не соответствуют нынешним законодательствам. О том, когда были запущены первые очистные сооружения и как изменение законов повлияло на их работу, поделился исполняющий обязанности главного инженера СГМУП «Горводоканал» Василий Смехов.

«Первая очередь очистных сооружений была запущена в 1979 году, вторая — в 1990 году. Соответственно, технологии сорокалетней давности. За это время существенно изменились санитарное, природоохранное и экологическое законодательства. Изменились они в сторону ужесточения. По некоторым показателям, требования к сточным водам, сбрасываемым в водный объект, гораздо строже чем к питьевому водоснабжению», — отметил Василий Смехов.