Обладателем главного приза от радио №1 в России* можно стать с 8 по 12 августа в эфире программы Сургут Online

Сургутяне могут выиграть крутой велосипед от Европы Плюс Сургут. Но сделать это смогут только самые внимательные слушатели! Необходимо включить эфир и собрать все четыре цифры кодового замка от велосипеда. Цифры будут выходить в эфире в 10.20, 12.20 и 14.20 каждый день. В пятницу, 12 августа, после специального сигнала ведущего в программе Сургут Online с 15.00 до 16.00, нужно дозвониться на Европу Плюс Сургут по телефону (3462) 23-23-23 и назвать правильный код велосипедного замка.

Евгений Скрипкин, диджей Европы Плюс Сургут: «Такого на Европе Плюс Сургут еще не было – любой слушатель Европы Плюс реально может стать обладателем крутого велика! Главный приз будет один, так что придется хорошенько за него побороться! Играть будем с 8 по 12 августа в программе Сургут Online с 15 до 16 часов. Задача игроков – разгадать четырёхзначный велосипедный код и забрать свой приз. Также слушатели смогут выиграть и другие крутые подарки, о которых они узнают в эфире Сургут Online. Звони на Европу Плюс Сургут 23-23-23, и у тебя всё получится! До встречи на ВЕЛООХОТЕ!»

Больше информации — в эфире Европы Плюс Сургут и в группе Европы Плюс Сургут ВКонтакте.

*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2021 – МАРТ 2022, Daily Reach, AQH Share. Возраст 12+.