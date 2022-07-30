В Сургуте начали разбирать недострой на Мелик-Карамова

В Сургуте начали разбирать двадцатилетний долгострой на Мелик-Карамова. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали жители города.

Напомним, что строительство кирпичную высотку начались строить еще 21 год назад. В 2019 году администрация анонсировала демонтаж объекта – у владельца здания закончилась аренда на участок, властям Сургута пришлось идти в суд.

Отметим, что это не единственный долгострой, который могут снести в городе. Так, строение на «грэсовском пятачке» уже в этом году сравняют с землей.