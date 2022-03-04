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Сургут не планирует расширяться за счет близлежащих поселков

Сургут не будет расширяться за счет районных поселков

Сургут не планирует расширяться за счет близлежащих поселков
Фото: siapress.ru

Сургут не планирует присоединять близлежащие поселки Белый Яр, Барсово и Солнечный в рамках реформы местного самоуправления, сообщил глава города Андрей Филатов во время пресс-конференции с журналистами.

«Ничего не рассматривается. Нет даже намека на такие изменения», – подчеркнул глава.

Ранее в интернет-проекте «Прямой разговор» мэр Сургутского района Андрей Трубецкой допустил мысль о расширении территории Сургута за счет реформы.

Напоминаем, в проекте «О чем говорят» siapress.ru обсудили новый закон о местном самоуправлении и каким образом он скажется на жизни россиян.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 188, комментариев: 0

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