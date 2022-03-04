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Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек на трассе «Сургут – Нижневартовск»

Лихач в Югре отвлекся от дороги и спровоцировал ДТП с пострадавшими

Четыре человека пострадали при столкновении двух легковушек на трассе «Сургут – Нижневартовск»
Фото: ГАИ Югры

Югорчанин отвлекся во время вождения «ВАЗа» и спровоцировал ДТП. Инцидент произошел накануне, 3 марта, на трассе «Сургут – Нижневартовск». Кроме того, автовладелец превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

В результате аварии водитель и пассажирка «ВАЗа», а также два пассажира «КИА» получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – подчеркнули в ведомстве.

Всего за 3 марта на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 125, комментариев: 0

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