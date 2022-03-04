Лихач в Югре отвлекся от дороги и спровоцировал ДТП с пострадавшими

Югорчанин отвлекся во время вождения «ВАЗа» и спровоцировал ДТП. Инцидент произошел накануне, 3 марта, на трассе «Сургут – Нижневартовск». Кроме того, автовладелец превысил скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

В результате аварии водитель и пассажирка «ВАЗа», а также два пассажира «КИА» получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – подчеркнули в ведомстве.

Всего за 3 марта на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили травмы.