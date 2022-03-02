16+
Логотип Сиапресс
USD  103,2487   EUR  114,5544  

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

Андрей Филатов рассказал о планах по строительству объектов по концессии

Власти Сургута оценили экономические риски концессионных соглашений в нынешних условиях в стране

Андрей Филатов рассказал о планах по строительству объектов по концессии
Фото: @filatov_surgut

Накануне в администрации Сургута прошла рабочая встреча по строительству объектов по концессионным соглашениям. Глава города Андрей Филатов обсудил текущие планы в этой области, а также возможные риски, связанные с санкциями и ростом цен на стройматериалы.

«На сегодняшний день при содействии региона подписано уже четыре концессионных соглашения, в рамках которых в Сургуте должны появиться школа и три спортивных объекта. В ближайшее время планируем подписать еще одно – на строительство ФОКа. Параллельно прорабатываем и другие проекты», – подчеркнул глава города

На рабочей встрече некоторые выразили обеспокоенность по поводу того, что стройматериалы могут в скором времени сильно подорожать из-за резкого скачка курса доллара, что приведет к разрыву концессионных соглашений. Однако, администрация округа пообещала поддержать инвесторов.

Один из концессионеров в Сургуте также отметил, что просчитал риски и постарается реализовать проект в срок. «Любая ситуация – коронавирус, спецоперация, столкновения держав – это все влияет на инфляционный момент. При пандемии металл взлетел в цене в два раза, здесь никто не имеет страховки. Я думаю, что будет оказываться помощь, но только при подтверждении госэкспертизы наличия инфляционных процессов. Хорошо, что муниципальные и региональные власти оказывают поддержку», – отметил директор компании ООО «РК+» Виталий Хакимов.

Кроме того, Фонд развития Югры планирует сопровождать все концессионные соглашения муниципальных образований, чтобы помогать инвесторам в трудной ситуации. «Я уверен, что концессионный механизм был выбран нами абсолютно правильно. Он отвечает на все требования – привлечение внебюджетного финансирования, целевая эксплуатация проекта со стороны частного партнера и направленность на жителей, которые будут получать качественные услуги в новом объекте, оснащенным самыми современным оборудованием», –добавил гендиректор Фонда развития Сергей Афанасьев.

Напоминаем, что вчера, 1 марта, в Сургуте подписали еще одно концессионное соглашение на строительство спортивного комплекса и дворца боевых искусств.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:52, просмотров: 157, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школы Сургута эвакуируют 2401
  2. Сноубордистка из Сургута завоевала первую золотую медаль на чемпионате России 1548
  3. Из-за угрозы минирования эвакуировано 31 образовательное учреждение Сургута 659
  4. ​Не читайте газет 514
  5. Санкции не помеха? 466
  6. В Сургуте планируют построить спорткомплекс и дворец боевых искусств 450
  7. В Югре водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС и теперь будет отвечать по закону 400
  8. В СОКБ сработала сигнализация из-за пациента, который решил покурить 388
  9. Накануне 765 югорчан заразились коронавирусом 327
  10. Сейчас Банк России будет расширять действие аналоговой системы на страны, с которыми государство намерено развивать партнерские отношения 289
  1. ​Страшно! Поддерживаем! 6529
  2. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 4286
  3. ​Самолеты Airbus улетят из России? 3683
  4. В 2022 году в Нижневартовске отремонтируют шесть дорожных участков 3675
  5. ​Не так уж и единогласно получилось 3633
  6. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 3564
  7. ​Под Нижневартовском водитель Mazda насмерть сбил пожилую женщину 3221
  8. Горбачев-Фонд опубликовал обращение о прекращении военных действий в Украине 2862
  9. Путин объявил о начале военной операции на Донбассе 2725
  10. В Нижневартовске состоится благотворительная ярмарка для сбора денег онкобольному ребенку 2634
  1. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 11484
  2. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 9574
  3. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 8893
  4. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 8280
  5. ​Во дворе Нефтеюганска сбили ребенка 7637
  6. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 7461
  7. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 7227
  8. В Нижневартовске выставили на продажу замок. Просят меньше пяти миллионов 7160
  9. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 7074
  10. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 6954

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика