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Сургутянка оформила четыре кредита и отдала два миллиона мошенникам

Жительницу Сургута аферисты развели на два миллиона рублей

Сургутянка оформила четыре кредита и отдала два миллиона мошенникам
Фото: pixabay.com

Сургутянка оформила четыре кредита и отдала все деньги мошенникам. Она стала жертвой мнимых полицейских и банкиров.

Как рассказала горожанка, изначально ей позвонил сотрудник банка, который сообщил, что на нее пытаются оформить кредит. Для сохранности своих сбережений аферист предложил женщине оформить займы и направить деньги на «сейфовые ячейки». Позже жительнице Сургута поступил звонок от полицейского, который подтвердил слова предыдущего злоумышленника.

«Стоит отметить, что звонили потерпевшей с подменных номеров телефонов, которые при проверке в интернет-браузере отображаются на официальных сайтах», – подчеркнули в пресс-службе УМВД Югры.

Оформив кредиты, горожанка отправилась в торговый центр и через банкомат направила мошенникам деньги на указанные счета. Преступники больше не выходили на связь.

«Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, потеряла более 2 миллионов рублей и обратилась в правоохранительные органы», – сообщает УМВД Югры.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 153, комментариев: 0
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