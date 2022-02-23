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Призывники Сургута и Сургутского района не поедут на Донбасс

Военный комиссар Сургута и Сургутского района заявил, что срочников отправлять на Донбасс не будут

Призывники Сургута и Сургутского района не поедут на Донбасс
Фото: Pervo.ru

Призывники Сургута и Сургутского района не отправятся на Донбасс. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на военного комиссара Андрея Калядина.

«Стопроцентная гарантия, что по призыву наши призывники не будут проходить службу в «горячих точках», как это было и раньше. Основная задача призыва – научить молодого человека быть защитником Родины, чтобы он получил военно-учётную специальность и в будущем находился в мобилизационном резерве. Родители тех, кто служит, тех кто будут призываться этой весной, могут быть спокойны. Речь о том, что они могут оказаться в тех местах, где, возможно, будут проходить какие-то боевые действия, а мы надеемся, что всё решится дипломатическим способом, мирно», – заявил он.

Подготовка к грядущему весеннему призыву, который должен начаться 1 апреля, также проходит без изменений.


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23 февраля в 07:53, просмотров: 1927, комментариев: 14
Комментарии:
Dochimacho
23 февраля в 12:57
Призывники ниоткуда в Донбасс не поедут. Только контрактники.
tdn
23 февраля в 18:17
Если будет полномасштабная война, то никаких контрактников не хватит. Так что, я бы не был так уверен.
Александр Наумов
23 февраля в 18:49
Военный комиссар Сургута и Сургутского района должен сидет в тюрме за призыв к измене родины, за саботаж и предательство. Если солдат не отправлять на войну. тогда зачем они нужны?
Сергей Б
23 февраля в 19:08
Пусть tdn отправят в помощь контрактникам.
Сергей Б Александр Наумов
23 февраля в 19:13
Это тебя надо отправить в тюрьму как врага народа, за призыв отправлять срочников на пушечное мясо. При том что контрактников в РФ можно набрать немереное количество. Только платить конечно надо.

Мозги включи.
Сергей Б Александр Наумов
23 февраля в 19:17
Ты в курсе что по контракту набирают тех, кто прошел азы срочной службы и еще идет доподготовка до кондиции полноценного бойца? Это и есть боевые подразделения.
Александр Наумов
23 февраля в 21:21
В начале XX в. срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск – 4 года, во флоте – 5 лет. в Вооруженных Силах СССР были установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках (СВ) и Военно-воздушных силах (ВВС) – 3 года, в Военно-морском флоте (ВМФ) – 4. Позднее, в 1968 г., срок срочной службы сократился до 2-х лет в СВ и до 3-х
Александр Наумов
23 февраля в 21:23
Сергей Б -А платить по 160 000 рублей ты что ли будеш каждому контрактнику?
Сергей Б Александр Наумов
23 февраля в 21:53
2 тысячи долларов? Наумов не смеши людей. В одной только Югре чиновники за год просирают столько государственного бабла, что за такие деньги хватило бы всю китайскую армию по контракту год содержать.

И нет, наверное, за Путина и за Родину Путина бойцы в атаку пойдут.
Сергей Б Александр Наумов
23 февраля в 21:56
Если ты такой умный, то сам вали в атаку за Путина, а россияне будут посмотреть, как ты обосрешься.
Александр Наумов
23 февраля в 22:02
За чиновников ты правильно сказал.белый нал идет на сотни. черный нал на миллионы.Но в таком случае надо всех чинушь пересажать-а это уже другая тема. за полтинник никто в окопы не полезет, а сотню или полторы тр.р никто и никогда не станет.Отсюда делаем вывод.Военный комиссар Сургута и Сургутского района должен сидеть в тюрьме за саботаж и измену родине.
Сергей Б Александр Наумов
23 февраля в 22:08
Не тупи.
Александр Наумов
23 февраля в 23:57
Ну а вас господин защитник солдат -бездельников и лоботрясов. как говорится по закону военного времени.но сегодня 23 февраля, а потому амнистия.
Алексей Павлов
24 февраля в 11:42
Если понадобится, то не протсо поедут на Донбасс, а полетят как миленькие. И сам Военный комиссар Сургута и Сургутского района будет их туда посылать. представляю сколько в него полетит нехороших слов от местного населения.
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