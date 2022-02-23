Военный комиссар Сургута и Сургутского района заявил, что срочников отправлять на Донбасс не будут

Призывники Сургута и Сургутского района не отправятся на Донбасс. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского района» со ссылкой на военного комиссара Андрея Калядина.

«Стопроцентная гарантия, что по призыву наши призывники не будут проходить службу в «горячих точках», как это было и раньше. Основная задача призыва – научить молодого человека быть защитником Родины, чтобы он получил военно-учётную специальность и в будущем находился в мобилизационном резерве. Родители тех, кто служит, тех кто будут призываться этой весной, могут быть спокойны. Речь о том, что они могут оказаться в тех местах, где, возможно, будут проходить какие-то боевые действия, а мы надеемся, что всё решится дипломатическим способом, мирно», – заявил он.

Подготовка к грядущему весеннему призыву, который должен начаться 1 апреля, также проходит без изменений.