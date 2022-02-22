Управляющие компании Сургута наказывают из-за наледи на крышах домов

В Сургуте выдали предупреждение одной из управляющий компаний, которая вовремя не убрала нарастающие на крыше сосульки на доме номер 55 по улице Энергетиков. Наледь может обвалиться прямо на головы горожан или повредить припаркованные рядом авто. Большое беспокойство вызывает то, что в непосредственной близости находится детская площадка.

«Жалоба поступила накануне через систему ЦУР «Инцидент-Менеджмент». Согласно требованиям, такие сосульки и снег обязаны по мере возникновения сбиваться управляющей компанией. Таких больших скоплений быть не должно, поскольку это представляет опасность для людей», – сообщил муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников.

Инциденты уже регистрировались – так, факт падения снега на ребенка уже был зафиксирован в феврале, но вина была за собственником квартиры, так как снег находился на оконном карнизе. За этой зоной должны следить сами сургутяне.

Если в течение суток УК не устранит нарушение, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, если коммунальщики не реагируют на один и тот же факт три раза, их могут лишить лицензии.