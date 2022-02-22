16+
Логотип Сиапресс
USD  76,7671   EUR  87,3379  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутскому театру исполнилось 23 года

Сургутский театр отпразднует свой день рождения без торжеств из-за подготовки к двум премьерам

Сургутскому театру исполнилось 23 года
Фото: СМДТ

Сегодня Сургутскому музыкально-драматическому театру исполнилось 23 года. Торжественных событий на этот день не запланировано, ведь все готовятся к двум премьерам. Однако, 22 февраля в ТРЦ «Сургут Сити Молл» открывается фотовыставка, посвященная Сургутскому театру.

«Первый профессиональный театр Сургута был создан по распоряжению губернатора Филипенко 22 февраля 1999 года. Сейчас, как известно, театр переживает этап перезагрузки. Куда ведет новый вектор, заданный развитию СМДТ, зрители узнают совсем скоро. Для этого стоит посетить две премьеры, созданные обновленной командой театра», - напомнили в пресс-службе СМДТ.

Так, к Международному женскому дню театр подготовил музыкальный спектакль «Однажды в Verone» (12+) по пьесе Андрея Кулешова. С 4 по 8 марта сургутяне смогут увидеть историю любви на фоне вековой вражды двух семей. А в начале апреля зрителей ждут на премьере спектакля «Легенда о Гамлете» (16+).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:45, просмотров: 147, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 2809
  2. Заболеваемость коронавирусом в Сургуте сократилась в три раза 1483
  3. ​Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР и потребовал от Украины прекращения огня 1420
  4. Волонтеры ищут жителя поселка Барсово, пропавшего четыре дня назад 1335
  5. ​Завидное упорство. Нефтеюганец совершил 71 транзакцию при отправке кредитных денег мошеннику 1171
  6. ВЦИОМ: почти 80% россиян поддерживают решение о приеме донбасских беженцев 1139
  7. В ХМАО голосуют за запрет продажи энергетиков подросткам 1081
  8. ​Далеко не Крым 1068
  9. 30% пациентов, перенесших острый ковид, позже обращаются к врачу с депрессивным состоянием 1018
  10. В Сургуте открыли пункты гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР 951
  1. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 4431
  2. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 4175
  3. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 4120
  4. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 3843
  5. ​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО 3345
  6. ​Сургутяне жалуются на ржавую воду 3203
  7. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 2959
  8. ​Андрей Филатов в своем отчете, наконец, закрепил новый подход к строительству в Сургуте – комплексное развитие территорий 2945
  9. Обновленный Центральный рынок предстанет перед сургутянами через три года 2838
  10. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 2809
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25309
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 12422
  3. ​Умер Виктор Мережко 11669
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 10458
  5. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 8676
  6. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 8504
  7. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 8382
  8. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8334
  9. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7914
  10. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7463

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика