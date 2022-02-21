Сургутяне начали собирать гуманитарную помощь для жителей Луганска и Донецка

В Сургуте открыли два пункта сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Луганска и Донецка. Их расположили по улицам Ленина, 67А (АНО «Гуманитарный добровольческий корпус») и Бажова 16/1 (Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения). Пункты работают с 09:00 до 17:00.

Так, сургутяне могут принести:

сухое детское питание (молочное и безмолочное для детей от 0 до 3 лет);

сдобные изделия, сухие пайки;

чай и кофе, бутилированная питьевая вода;

одноразовая пластиковая посуда;

товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки);

товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки, женские гигиенические прокладки);

постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);

бытовая техника (электрочайники, бытовые удлинители);

тонометры, глюкометры, градусники (электрические);

средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Напоминаем, все предметы должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетками, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью.