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В Сургуте открыли пункты гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

Сургутяне начали собирать гуманитарную помощь для жителей Луганска и Донецка

В Сургуте открыли пункты гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР
Фото: Ирина Швец

В Сургуте открыли два пункта сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Луганска и Донецка. Их расположили по улицам Ленина, 67А (АНО «Гуманитарный добровольческий корпус») и Бажова 16/1 (Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения). Пункты работают с 09:00 до 17:00.

Так, сургутяне могут принести:

  • сухое детское питание (молочное и безмолочное для детей от 0 до 3 лет);
  • сдобные изделия, сухие пайки;
  • чай и кофе, бутилированная питьевая вода;
  • одноразовая пластиковая посуда;
  • товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6 лет, впитывающие детские пеленки);
  • товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);
  • средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки, женские гигиенические прокладки);
  • постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки);
  • бытовая техника (электрочайники, бытовые удлинители);
  • тонометры, глюкометры, градусники (электрические);
  • средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Напоминаем, все предметы должны быть новыми – в цельной упаковке, с этикетками, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 170, комментариев: 0
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