Аппарат для приема тары установили в Сургуте

В Сургуте установили первый в Югре фандомат – аппарат для приема тары. Он появился в магазине OBI, воспользоваться им могут все желающие, сообщили представители экологического движения «Раздельный сбор» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В данный фандомат можно сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Этикетку снимать не надо (на этикетке указан штрих-код, с помощью которого распознается вид тары). Также не надо сминать бутылку, банку (будет не читаем код), аппарат делает это сам», - пояснили волонтеры.

Представители движения отметили, что фандоматы устанавливаются, в первую очередь, для экопросвещения, формирования осознанного отношения к потреблению и ресурсам, воспитания элементарных навыков сортировки.