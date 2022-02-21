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​В Сургуте свыше 700 подростков привились против ковида

Вакцинация школьников против коронавируса продолжается в Сургуте

​В Сургуте свыше 700 подростков привились против ковида
pixabay.com

Порядка 770 школьников Сургута прошли вакцинацию против коронавируса, некоторые уже поставили второй компонент вакцины «Спутник М». Об это сегодня, 21 февраля, сообщил главврач поликлиники № 1 города Максим Слепов.

По его словам, вакцина поступила в Югру в разгар пандемии, и активной работы по привлечению подростков пока не проводилось. «Приглашали всех желающих, кто хотел вакцинироваться. В первую очередь, детей, которые сами приняли решение, при поддержке родителей, соответственно», - сказал главврач.

Всего в Сургут, по его данным, на сегодня поступило порядка трех тысяч доз «Спутника М».


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Сегодня в 15:44, просмотров: 38, комментариев: 0
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