16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7619   EUR  86,1489  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций

Центр адаптивного спорта в Сургуте временно прекратил тренировки из-за дефекта здания

Сургутский центр адаптивного спорта отменил тренировки из-за дефекта металлоконструкций
Фото: siapress.ru

В здании сургутского Центра адаптивного спорта приостановили тренировки. Дело в том, что в легкоатлетическом манеже на первом этаже обнаружены дефекты несущих металлоконструкций. Нахождение внутри здания небезопасно, сообщает СургутИнформ-ТВ.

«Обнаруженные специалистами учреждения визуальные нарушения были подтверждены повторным обследованием здания, в результате которого были выявлены дефекты несущих конструкций. По итогам обследования комиссией принято решение ограничить доступ посетителей в учреждение и провести экспертизу металлоконструкций здания», – передает журналист телекомпании слова представителя Центра адаптивного спорта.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:04, просмотров: 116, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутяне создали петицию против сноса «Авроры» 1814
  2. В Сургуте обезвредили гранату, которую нашли в квартире жилого дома // ВИДЕО 676
  3. Гумкорпус Югры готов помогать беженцам ЛНР и ДНР 622
  4. Югра готова принять 300 беженцев ЛНР и ДНР 581
  5. 2 050 югорчан заболели ковидом накануне 514
  6. Пьяный югорчанин обокрал знакомую и угрожал убить своего собутыльника 488
  7. В Нефтеюганске может появиться Макдоналдс 411
  8. Югорчане смогут получать высшее музыкальное образование в столице региона 378
  9. «Донор со стажем»: нефтеюганец сдал кровь 156 раз 227
  10. ​Мы единый народ, и я уверен, что поможем тем, кому сейчас помощь необходима 175
  1. ​Вартовчане полетят в Таиланд и в Турцию 4146
  2. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 3715
  3. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 3701
  4. ​В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса 3452
  5. В Сургуте приступают к строительству первой дороги по концессии 3365
  6. ​Летом из Нижневартовска в Сочи будут летать две авиакомпании 3227
  7. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 3053
  8. Конфликт во время баскетбольного матча в Сургуте перерос в драку двух тренеров 3012
  9. Житель Сургута потерял полтора миллиона рублей после телефонной беседы с мошенниками 2930
  10. Югорчане собирают деньги на лечение от лейкоза ребенка из Нижневартовска 2782
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25110
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 11157
  3. ​Умер Виктор Мережко 10373
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 9760
  5. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 8171
  6. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 8001
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7742
  8. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 7640
  9. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 7440
  10. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 7270

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика