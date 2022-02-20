Центр адаптивного спорта в Сургуте временно прекратил тренировки из-за дефекта здания

В здании сургутского Центра адаптивного спорта приостановили тренировки. Дело в том, что в легкоатлетическом манеже на первом этаже обнаружены дефекты несущих металлоконструкций. Нахождение внутри здания небезопасно, сообщает СургутИнформ-ТВ.

«Обнаруженные специалистами учреждения визуальные нарушения были подтверждены повторным обследованием здания, в результате которого были выявлены дефекты несущих конструкций. По итогам обследования комиссией принято решение ограничить доступ посетителей в учреждение и провести экспертизу металлоконструкций здания», – передает журналист телекомпании слова представителя Центра адаптивного спорта.