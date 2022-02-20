Росгвардия Сургута обезвредила гранату времен Великой Отечественной войны

Росгвардия обезвредила действующую гранату времен Великой Отечественной войны, которую нашли в одном из домов Сургута. Производство боеприпаса датируется 1915 годом, запал, по предположениям, мог быть сделан гораздо позже.

«Для обследования находки на место прибыла группа разминирования ОМОН, а также кинолог со минно-разыскной собакой. Специалистами установлено, что найденный предмет – боевая граната Ф-1 с запалом», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Инженерами Росгвардии боеприпас был помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и уничтожен на специализированном полигоне.