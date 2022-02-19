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​Сургутяне жалуются на ржавую воду

В ряде домов Сургута течет грязная вода — проблему решают

​Сургутяне жалуются на ржавую воду
Фото: pixabay.com

Отголоском недавней коммунальной аварии на Тюменском тракте стало наличие в кранах сургутян ржавой воды. Как передает СТВ, с проблемой столкнулись жильцы на улицах Энтузиастов, Киртбая, Губкина, проспекта Набережного.

Как заявили в Горводоканале, эта проблема — временная: при аварии был поврежден магистральный водовод, который продолжают ремонтировать. После ремонта качество воды улучшится. Пока же в районе Нефтяников организовали подвоз чистой воды — где находятся водовозы, можно узнать у диспетчеров по номеру 112.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 79, комментариев: 0
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