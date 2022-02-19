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​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО

София Олареско из Сургута стала участницей шоу «Голос. Дети»

​Юная сургутянка прошла в «Голос. Дети» с сапожками // ВИДЕО
Кадр: Первый канал

Участницей шоу «Голос. Дети» стала юная сургутянка — 12-летняя София Олареско спела на слепых прослушиваниях народную песню «Эх, сапожки» и прошла в команду Басты. «Пою только народные песни, но дома, для себя пою и эстраду», — призналась она в интервью после выступления. В телешоу стоит ожидать от Софии сюрпризов — она заявила о готовности к экспериментам: может и рэп прочитать.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 156, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:48
Ну вот теперь все будут думать, что Сургут это дерёвня.

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