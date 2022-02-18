В Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство дороги по Комсомольскому проспекту

Сегодня в Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство дороги. Новая магистраль станет продолжением от Комсомольского проспекта в сторону реки Сайма и в направлении набережной Кайдалова, рассказал заместитель главы города Артем Кириленко.

«Для города это важно, потому что это все-таки первый опыт в ХМАО по заключению концессии на дорогу, это заключение частных инвестиций. И самое важное, эта дорога очень нужна, так как в результате ее строительства обеспечится возможность введения в эксплуатацию почти 30 тысяч квадратных метров жилья в городе», - отметил замглавы.

С частной концессионной инициативой выступила компания «Сибпромстрой». Общую проектную стоимость пока не озвучивают, однако, только на строительно-монтажные работы будет необходимо 287 миллионов рублей. «Мы вводим в этом районе города свой жилой комплекс. Он достаточно большой - порядка 30 тысяч квадратных метров. И для того, чтобы не было транспортного коллапса на этом участке в связи с появлением новых жителей, у нас и появилась идея строительства дороги, - объяснил заместитель генерального директора «Сибпромстрой» Николай Епифанов. - Еще важный параметр – по проектным изысканиям здесь ежеквартальная загруженность предполагается на уровне 920 тысяч единиц автотранспорта, которые будут здесь проезжать».

Всего на строительство дороги уйдет один год. Еще пять лет концессионер будет отвечать за эксплуатацию и содержание участка.

Напоминаем, ранее в Сургуте заключили первое концессионное соглашение на строительство спорткомплекса.