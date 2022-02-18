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Пожилой водитель КамАЗа спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

В ДТП с большегрузами на автодороге «Нефтеюганск-Сургут» пострадали два человека

Пожилой водитель КамАЗа спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
Фото: ГАИ Югры

Накануне, в 10:30, на 47 километре автодороги «Нефтеюганск-Сургут» в Сургутском районе 53-летний водители КамАЗа спровоцировал аварию с двумя транспортными средствами. По предварительным данным, он не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с МАЗом, которым управлял 30-летний мужчина.

«После чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Мерседес», под управлением 36-летнего мужчины. От столкновения КамАЗ отбросило на прежне занимаемую полосу движения с повторным столкновением с транспортным средством «МАЗ». В результате ДТП водители «КамАЗ» и «Мерседес» получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 17 февраля зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадали два человека.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 154, комментариев: 0
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