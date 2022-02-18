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Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 февраля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 19-20 февраля? // АФИША

При посещении очных мероприятий лицам старше 18 лет необходимо предъявить QR-код и паспорт. Не забудьте взять с собой маску!

19 февраля

ЗИМНИЙ МИКС: концерт струнного квартета QUADRO

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

Сургутян приглашают на концерт струнного квартета «QUADRO» при участии Руслана Лозового. Их встретят мировые и российские рок и поп хиты в забойных авторских струнных аранжировках. Приходите узнать, как нехило могут качать скрипки, альт, виолончель и перкуссия!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 400, на входе – 500 рублей. 16+

Спектакль «Метель»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00-20:30.

Зрителей ждет история любви Маши, Володи и Бурмина, а также путешествие на бал-дискотеку в духе Паоло Сорентино, трактат о поражающих свойствах стрелкового оружия и неожиданный финал.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 300 рублей.

Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Онлайн-лекция «Зачем природе нужны два пола, и кто на самом деле прекрасный?»

Место проведения: Сообщество ЮНТИ во ВКонтакте. Время: 15:00.

О появлении пола, половых клетках и органах, а также о поведении мужчин и женщин в эволюции расскажет антрополог, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела эволюции Дарвиновского музея Елена Сударикова.

Телефон для справок: +7 (3462) 71-12-01. Цена билета: бесплатно. 6+

20 февраля

Интерактивное чтение «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»

Место проведения: Сургутский краеведческие музей, улица Просвещения, 7/1, Центр патриотического наследия. Время: 12:00.

Сказка расскажет о героизме маленького участника гражданской войны, крепкой дружбе и преданности Родине. Юные зрители смогут выполнить задания и спасти Мальчиша-Кибальчиша. Интерактивное чтение дополнят анимация и звуковые эффекты.

Телефон для справок: 90-77-34. Цена билета: 120 рублей. 0+

Спектакль «Умка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00, 13:00.

Зрители увидят невероятные красоты Арктики, полюбуются северным сиянием, повстречают танцующих пингвинов, забавных тюленей, больших рыб и музыкальных китов. По залу будут летать вертолеты, а по сцене плыть мощные ледоколы и огромные айсберги. И самое главное – спектакль расскажет о настоящей дружбе, которой не страшны расстояния и границы.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-48-18. Цена билета: 300-400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Мастер класс – брелок «Месяц»

Место проведения: Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

На мастер-классе горожане сделают своими руками брелок из фетра с использованием бусин и бисера. Готовое изделие в форме месяца станет отличным украшением для связки ключей и не только.

Телефон для справок: + 7 (3462) 24-78-39, + 7 (3462) 24-17-44 (Дом КНС). Цена билета: 170 рублей в час. 12+


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Сегодня в 11:20, просмотров: 155, комментариев: 0
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