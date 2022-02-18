Подпольное казино открылось на месте предшественника в Сургуте

В Сургуте закрыли еще одно нелегальное казино, которое возникло на месте старого. Сотрудники правопорядка изъяли более 100 единиц игрового оборудования, в том числе компьютеры, используемые в качестве игровых автоматов, более 500 тысяч рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.

«По данному факту организована процессуальная проверка в ходе которой устанавливаются обстоятельства организации клубов, организаторы и участники незаконной деятельности, полученный от нее доход, а также роль собственников помещений, предоставленных в аренду для незаконной деятельности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – прокомментировали в СК Югры.