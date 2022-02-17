Два тренера БК «Югра» подрались во время матча

Главный тренер баскетбольного клуба «Югра» Артем Ольхов подрался с другим тренером Олегом Теном прямо во время домашнего матча со спортсменами из Ревды в сургутском спорткомплексе «Энергетик». Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, и попал в объектив камеры, что вела прямую трансляцию на YouTube-канале оппонентов. Отрывок видео в редакцию СИА-ПРЕСС прислал один из читателей.

На кадрах видно, как Ольхов о чем-то спорит с Теном. После этого второй попытался ударить в коллегу в лицо и упал со стула. Заметившие конфликт игроки, сидевшие на скамейке запасных, разняли мужчин.

Отметим, что ранее Ольхов уже был замечен в подобных инцидентах: так, он подрался с одним из болельщиков, будучи баскетболистом, и со своим отцом – бывшим тренером БК «Югра» Сергеем Ольховым.

На момент публикации материала получить комментарий от клуба не удалось.