Администрация Сургута рассказала, как проходит чистка территории от снега в парках

Сургутский парк «За Саймой» очищают от снега 24 работника и три единицы техники в неснежные дни. На его уборку требуется один день, а после снегопада – один-два дня, рассказала заместитель директора МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко:

«У нас 40 объектов на содержании. В зависимости от снегопадов, мы смотрим, куда нам отправиться и какие средства механизации с собой взять, чтобы все оперативно отработать. В январе было такое, что в парк «За Саймой» мы направляли 40 рабочих зеленого хозяйства, чтобы они быстрее закрыли все основные пешеходные маршруты, детские площадки, – подчеркнула заместитель директора. Она добавила, что уборка снега начинается от центра города и с основных крупных парков. Далее рабочие уходят на более мелкие объекты.

Механизированная уборка снега в парках проходит два-три раза в неделю, ручная – от трех до пяти. График зависит от погодных условий. Детские площадки очищаются как минимум три раза в неделю, а в снегопад – ежедневно.

Напоминаем, что снежные кучи, собранные во время уборки, находятся на территории не более трех дней. Если жители города заметили, что площадку нерегулярно очищают, они могут позвонить по номеру телефона лесопаркового хозяйства, который указан на общественном объекте.