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«Впечатление, что «Аврору» сознательно подводят под снос»

Администрация Сургута организовала показ разрушений в муниципальном кинотеатре

«Впечатление, что «Аврору» сознательно подводят под снос»
Фото: siapress.ru

Снос здания сургутского кинотеатра «Аврора», по словам заместителя руководителя департамента имущественных и земельных отношений Виталия Шарова, обойдется городу в 20 миллионов рублей. Необходимость реконструкцию городские чиновники оценили в 600 миллионов рублей с учетом подорожания стройматериалов. Об этом на встрече с журналистами рассказали представители администрации после исследования объекта.

Шаров заявил, что глава города принял принципиальное решение сносить это здание с учетом всех факторов. Деньги на проектирование сноса уже предусмотрены, но проект пока не завершен. На месте кинотеатра планируется продолжение уже существующего сквера.

При этом соседнее с «Авророй» строение, являющееся недостроем в течение 20 лет, власти не собираются сравнивать с землей – по словам Виталия Шарова, инвестор имеет на руках действующий договор аренды и планирует создать там кафе или рекреационную зону для жителей, которая впишется в концепт основного проекта. На данный момент известно, что владельцем объекта является депутат городской думы от фракции ЛДПР Евгений Барсов.

Цифры, озвученные чиновником, не подтверждают опрошенные журналистом издания представители некоторых крупных строительных компаний города, попросившие сохранить их анонимность. Снос здания обойдется минимум в два раза дороже. Стоимость возможной реконструкции объекта площадью 3600 квадратных метров, без повреждения несущих конструкций и подключенного к городским сетям, завышена как минимум в три раза, считают представители строительных компаний.

Все опрошенные корреспондентами СИА-ПРЕСС эксперты, знакомые с ситуацией, не разделили мнения о том, что кинотеатр «Аврора» необходимо сносить, так как конструктив и большинство внутренних элементов здания находятся в технически исправном состоянии, и единственным разумным использованием городских денег является его реконструкция под нужды детского театра или молодёжного творческого центра.

СИА-ПРЕСС следит за событиями. В администрацию города корреспонденты направят запрос с уточняющими вопросами о состоянии муниципального здания кинотеатра «Аврора» и причинах, повлекших его упадок.


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Сегодня в 15:55, просмотров: 203, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
Сегодня в 16:04
Кто то кому то запошлял что бы здание снесли.Это сейчас пишут что там не заплонированно строительство. когда снесут (свято место пусто не бывает) то там быстро найдутся застройщики в самом центре города. это очень крутое место.

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