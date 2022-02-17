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Власти Сургута взяли в свои руки строительство школы в 35 микрорайоне

В Думе Сургута обсудили возможность возведения школ в микрорайонах 35 и 35А

Власти Сургута взяли в свои руки строительство школы в 35 микрорайоне
Фото: siapress.ru

На комитете Думы Сургута по социальной политике рассмотрен вопрос об обеспечении доступа детям, живущим в микрорайонах 35 и 35А, к школам. Главный архитектор Владимир Астраханцев подчеркнул, что ранее состоялись публичные слушания по дальнейшему развитию данной территории:

«Там застройщик «Брусника». Высказывались недовольства о том, что жители уже давно не обеспечены объектами образования. Естественно, мы не могли не отреагировать, поэтому с застройщиком у нас запланированы переговоры о передачи земель для строительства школы в микрорайоне 35. По поводу микрорайона 35А – там сейчас откорректирована документация по планировке территории, предусмотрено строительство СОШ большего объема», – прокомментировал директор департамента архитектуры и градостроительства.

Заместитель председателя Думы Александр Олейников выразил свое беспокойство из-за того, что переговоры с застройщиком ведутся уже довольно давно, а воз и ныне там. Депутат Алексей Кучин также отметил, что неизвестно, кто должен был заниматься созданием общеобразовательных организаций: «Застройщик возвел микрорайон, оставил участок. Чтобы таких моментов избегать, надо четко прописывать, кто должен заниматься строительством школы».

Встреча с представителями «Брусники» состоялась накануне, 16 февраля. Ее результаты на данный момент неизвестны. Астраханцев, в свою очередь, пообещал предоставить отчет в ближайшее время.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 116, комментариев: 0
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