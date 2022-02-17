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Строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» может начаться через два года

Депутаты Сургута рассмотрели обновленный проект лагеря «Барсова гора»

Строительство военно-спортивного лагеря «Барсова гора» может начаться через два года
Фото: vk.com/sibirskiy_legion

Возведение военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе центра спецподготовки «Сибирский легион» может начаться уже в 2024 году. На данный момент проведены работы по актуализации инженерных изысканий, сметы, рабочей и проектной документации с учетом соблюдений мер историко-культурной экспертизы. Документы отправлены на проверку, государственная оценка станет известна в июне 2022 года. Об этом сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Астраханцев во время заседания комитета Думы Сургута по социальной политике.

«В июне мы будем готовы к реализации за исключением финансирования. В принципе, мы можем подать заявку уже сейчас и получить деньги, однако только по результатам экспертизы станет известна точная стоимость. Пока ориентировочная цена составляет порядка 700 миллионов», – рассказал главный архитектор.

Депутаты заметили, что обновленный проект включает в себя монтаж нового электрооборудования: «Когда ознакомился с документами, там был момент с подстанцией и электрическими сетями. Если мне память не изменяет, там вопрос стоял с дополнительным выделением средств на проектирование», – сообщил заместитель парламента Александр Олейников.

Представители администрации подчеркнули, что новый объект подразумевает увеличение мощностей, соответственно, уже существующих сетей будет недостаточно. Так, планируется строительство жилого корпуса, многофункционального двухэтажного зала, столовой и монтаж подсветки прилегающей территории, что увеличивает объем потребления электричества в два раза: «Необходимо провести новую ветку. Проектные работы на эти цели в 900 тысяч оцениваются, установка – в девять миллионов».

Вопрос останется на контроле комитета и будет рассмотрен в сентябре 2022 года.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 164, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 13:02
Хоть бы та оценка одобрила стройку! У мальчишек осанки как у шахматных коней и бёдра шире плеч от круглосуточного сидения за компами. Они Родину только в zoom защитить смогут, вот так ползать по настоящей земле или по снегу как в Сибирском легионе - это 1 из 10 в лучшем случае, а к 2024 году будет ещё меньше.
Стройте, стройте пожалуйста, на тысячи мест. Во времена работы лагеря путёвок не хватало - за 2 недели распределяли на все смены, остальных ставили в глубокий резерв.
Нет таких лагерей больше в регионе, как этот! Он очень нужен!

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