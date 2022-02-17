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​В сургутском ТЦ украли крабов, стейки из мраморной говядины и швейцарский шоколад

Житель Сургута подозревается в краже деликатесов в гипермаркете

​В сургутском ТЦ украли крабов, стейки из мраморной говядины и швейцарский шоколад
скрин / УМВД по ХМАО

Кража деликатесов произошла накануне в одном из торговых центров Сургута. С заявлением в полицию обратился сотрудник службы безопасности ТЦ. Он заявил, что неизвестный похитил продукты питания в гипермаркете на сумму более 60 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения. Им оказался 22-летний житель города, который ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Парень пояснил, что выбирал вместе со своей девушкой продукты питания и предметы бытовой необходимости. В их тележке оказались такие продукты, как камчатский краб, стейки из мраморной говядины, швейцарский шоколад, а также посуда, гигиенические принадлежности и товары для поддержания чистоты в доме.

Необходимой суммы для оплаты товара у пары не было. Подойдя к кассе, молодой человек сказал своей девушке, чтобы она шла в сторону выхода из магазина, а он сам оплатит товар.

«Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, парень увидел свободный кассовых проход и решил выйти с металлической тележкой через него. Подойдя к пустой кассе, чтобы остаться незамеченным, житель города разложил весь товар по 5 пакетам, вытащил из металлической тележки пакеты с товаром и вышел из торгового зала магазина, не расплатившись», - сообщили подробности в пресс-службе полиции.

В отношении молодого сургутянина возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до двух лет лишения свободы.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 163, комментариев: 0
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