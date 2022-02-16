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Андрей Филатов поручил провести профилактику аварий на теплосетях

Глава Сургута поручил минимизировать коммунальные аварии

Андрей Филатов поручил провести профилактику аварий на теплосетях
Фото: Администрация Сургута

Глава города Андрей Филатов поручил организовать ряд мероприятий для профилактики коммунальных аварий. Во время заседания штаба по городскому хозяйству он обратил внимание, что для этого службам необходимо определять потенциально аварийные участки теплопровода.

«Какие изменения в технологиях и подходах будут применены, чтобы минимизировать, или даже лучше – исключить совсем такие события в зимний период?», – спросил глава.

В том числе на заседании вспомнили и про аварию магистрального трубопровода на улице Мира, которая произошла 7 января. «Участок нам достался 20 лет назад. На этом месте, возможно, была техническая врезка. Данные на экспертизу мы направили. Замену участка мы произведем в этом году. Хотя улица Островского ремонтировалась недавно, в 2015 году, – отметил директор СГМУП «Городские тепловые сети» Василий Юркин. – Основная причина порывов – это ветхость сетей. Тенденция к их уменьшению есть, но, как говорится, полностью никто не застрахован».

Всего в 2022 году в Сургуте отремонтируют девять километров теплосетей за летний период. На штабе отметили, что этого количества достаточно для того, чтобы избежать крупных аварий.

Напоминаем, 15 февраля в Сургуте произошел отказ магистрального провода на Тюменском тракте. Предположительной причиной аварии назвали подвижку грунта в результате земляных работ на участке Тюменский Тракт – улица Усольцева.


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Сегодня в 20:47, просмотров: 50, комментариев: 0
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