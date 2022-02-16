Депутаты Сургута обсудили возможность строительства приюта для безнадзорных животных

На строительство приюта для тысячи бездомных собак в Сургуте выделят два миллиона рублей в 2022 году. Сумма может увеличиться, если того потребуют жители или депутаты во время слушаний. Об этом стало известно во время заседания комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

«Мы будем строить приют на 10 тысяч голов, на 20… И что мы этим решим? Вы же к этой тысяче пришли путем логического умозаключения: есть проблема, мы предлагаем сделать вот столько и ее решить. Есть понимание, полностью или частично мы закроем этот вопрос? В какой период?» – задал вопросы народный избранник Владимир Болотов.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев рассказал, что на пожизненном содержании в отлове сегодня находятся 413 собак: «Почему пришли к тысяче? Это нормативно предусмотрено: три блока по триста собак и на сто кошек. Считаем, что этого пока достаточно. Также будет создан ветеринарный центр для стерилизации и вакцинации бездомных животных».

Впрочем, власти также надеются получить деньги из казны округа: «У нас есть возможность подать заявку на софинансирование из региона. Они принимают на условиях 40% муниципалитет, 60 – округ», – сообщила директор департамента финансов Маргарита Новикова.

Напомним, что в этом году на содержание бездомных животных из бюджета города уйдет 40 миллионов рублей. Всего на территории муниципалитета проживает около двух тысяч собак. Семьдесят собак также живет в центре «Переправа», который построили волонтеры ОД «Дай Лапу». Больше ста находятся у неравнодушных людей на передержке.