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До следующего учебного года питание в школах Сургута дорожать не будет

Размер финансирования школьных обедов из бюджета Сургута может измениться

До следующего учебного года питание в школах Сургута дорожать не будет
Фото: vk.com/shuvalovvn

Одним из вопросов повестки комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу думы Сургута был вопрос об индексации стоимости школьного питания в 2022 году, который внес в повестку депутат Владимир Болотов. Причину своего интереса к этой проблеме он объяснил так: «У меня по ряду предприятий идут поставки, в том числе продуктов питания. Я от поставщиков уже сейчас получаю письма, что до июня ожидается рост цен минимум на 15%».

Глава департамента образования Ирина Замятина подчеркнула, что некоторые продукты питания действительно подорожали, и сейчас власти активно перешли в фазу обсуждения изменения стоимости блюд:

«За последние три года мы отмечаем, что размер родительской платы за детей, не относящихся к льготникам, пока не менялся, вместе с тем, этот вопрос волнует и депутатов и администрацию. На сегодня изменился продуктовый набор, поэтому, конечно, тот контракт с «Комбинатом школьного питания», действующий», – заявила Замятина, отметив, что изменения будут обсуждаться с родителями.

К слову, в этом учебном году подорожания ждать не стоит – договор с комбинатом действует до 30 сентября: «На сегодня есть утвержденное меню, составленное в соответствии с требованиями СанПиН. Оно сохраняется». Представители МУПа заверили, что контракты с поставщиками позволяют сдерживать цены.

Сегодня в школах Сургута учатся более 56 тысяч детей, каждый из них получает горячее питание. Из бюджета на эти цели выделено более миллиарда рублей, меню для школьников льготных категорий оплачивается отдельно из казны округа, государства и муниципалитета. Родители могут добровольно доплачивать за питание ребят из старших классов – 91 рубль. Обычная порция стоит 44 рубля.

«Мы хотим помочь городской администрации своевременно и эффективно среагировать на внешние вызовы. То есть на повышение стоимости пищевых продуктов. Озабоченность Владимира Николаевича понятна», — заключил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Народные избранники понимают, что в случае удорожания школьного питания финансовая нагрузка ляжет на кошельки родителей и намерены вернутся к этому вопросу.


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Сегодня в 13:29, просмотров: 131, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
Сегодня в 14:11
с горячим питанием, когда есть кого кормить, понятно. А когда дети были на дистанте, сухие пайки в школах выдавали?

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