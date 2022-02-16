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​В Сургуте осудят лжеполицейского за пьяное вождение

Сургутянин несколько раз попался на вождении в пьяном виде

​В Сургуте осудят лжеполицейского за пьяное вождение
pixabay.com

Житель Сургута предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и использование поддельного удостоверения. Расследование уголовного дела против него завершено, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным следствия, летом 2021 года обвиняемый получил наказание в виде штрафа с лишением права управлять транспортным средством на срок один год шесть месяцев из-за отказа проходить медосвидетельствование на состояние опьянения.

Несмотря на отсутствие прав, в декабре мужчина опять сел за руль, при этом он снова был пьян. Его автомобиль остановили сотрудники ДПС.

«Мужчина, представившись работником полиции, предъявил заведомо поддельное служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 12:17, просмотров: 161, комментариев: 0
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