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В Сургуте продавали контрафактный алкоголь под видом известных брендов

Сургутянин стал фигурантом уголовного дела из-за продажи контрафактного алкоголя

В Сургуте продавали контрафактный алкоголь под видом известных брендов
pixabay.com

Житель Сургута, ранее задержанный полицейскими за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, незаконно использовал средства индивидуализации товаров. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

В полиции напомнили, что в конце 2021 года полицейские установили мужчину, подозреваемого в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции. Задержанный пояснил, что хранил алкоголь без акцизных марок на производственной базе с целью дальнейшей реализации. Всего полицейские изъяли из незаконного оборота более 25 тысяч бутылок.

«Накануне сургутские полицейские установили, что житель города, действуя в составе группы лиц, приобрел алкогольную продукцию, заведомо зная, что последняя является контрафактной. Также полицейским стало известно, что данная алкогольная продукция была промаркирована незаконно нанесенным на нее товарным знаком», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Таким образом, в результате реализации контрафактной алкогольной продукции правообладателям товарных знаков был причинен на сумму более 6 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела.


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Сегодня в 09:52, просмотров: 82, комментариев: 0
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