На месте аварии трубопровода на Тюменском тракте в Сургуте проводят сварочные работы

В Сургуте планируют устранить аварию магистрального трубопровода на Тюменском тракте примерно в 23:00. Сейчас на участке ведутся сварочные работы, сообщил главный инженер Горводоканала Константин Щербаков.

«Всем управляющим компаниям в данном микрорайоне разослали информацию, чтобы они оповестили всех жителей об инциденте. Подвоза воды никто не просил. Ведется контроль качества воды, есть улучшения. Жалобы отрабатываем. Работает четыре объездные бригады, которые ведут визуальные контроль, и две лабораторные бригады берут воду на анализ», – рассказал главный инженер. Он также добавил, что ухудшение качества воды из-под крана произошло из-за ее повышенной скорости в трубе во время аварии. Поэтому жителям необходимо подождать, пока эту воду сбросят с сети в канализацию. Однако, она не опасна – в ней лишь наблюдается превышение содержания железа и цветности.

Напоминаем, что сегодня ночью, 15 февраля, в Сургуте произошел отказ магистрального водовода. Ранее предположительной причиной аварии назвали подвижку грунта в результате земляных работ на участке Тюменский Тракт – улица Усольцева.