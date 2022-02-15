16+
Логотип Сиапресс
USD  76,1660   EUR  86,2656  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Порыв трубопровода в Сургуте устранят примерно в 23:00

На месте аварии трубопровода на Тюменском тракте в Сургуте проводят сварочные работы

Порыв трубопровода в Сургуте устранят примерно в 23:00
Фото: О, Сургут

В Сургуте планируют устранить аварию магистрального трубопровода на Тюменском тракте примерно в 23:00. Сейчас на участке ведутся сварочные работы, сообщил главный инженер Горводоканала Константин Щербаков.

«Всем управляющим компаниям в данном микрорайоне разослали информацию, чтобы они оповестили всех жителей об инциденте. Подвоза воды никто не просил. Ведется контроль качества воды, есть улучшения. Жалобы отрабатываем. Работает четыре объездные бригады, которые ведут визуальные контроль, и две лабораторные бригады берут воду на анализ», – рассказал главный инженер. Он также добавил, что ухудшение качества воды из-под крана произошло из-за ее повышенной скорости в трубе во время аварии. Поэтому жителям необходимо подождать, пока эту воду сбросят с сети в канализацию. Однако, она не опасна – в ней лишь наблюдается превышение содержания железа и цветности.

Напоминаем, что сегодня ночью, 15 февраля, в Сургуте произошел отказ магистрального водовода. Ранее предположительной причиной аварии назвали подвижку грунта в результате земляных работ на участке Тюменский Тракт – улица Усольцева.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:21, просмотров: 110, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Коммунальное ЧП в Сургуте: из-за порыва трубы мегаполис встал в пробки 1993
  2. Первый среди равных 818
  3. ​Смертельное ДТП в Сургуте: Land Cruiser протаранил Niva 671
  4. ​Сургутский врач рассказал об особенностях пятой волны COVID-19 535
  5. В аварии на Индустриальной пострадала пожилая вартовчанка 449
  6. Средняя предлагаемая зарплата в ХМАО составляет 57 тысяч рублей 433
  7. Нужны пересадки 426
  8. ​В Нижневартовске эвакуировали нефтяной техникум 418
  9. ​В Нижневартовске пройдет автопробег для поддержки больного мальчика 395
  10. На горнолыжном комплексе в столице Югры расширили каток в четыре раза 395
  1. ​Детская поликлиника в Нижневартовске напомнила посетителям СИЗО 4558
  2. Под Нижневартовском на месторождении перевернувшийся трактор придавил человека 4273
  3. Доктор, у меня это: анорексия и булимия // ONLINE 3380
  4. Вартовчанка пожаловалась на торговлю бесплатными записями к врачу 3289
  5. Югорчанка потерялась и замерзла насмерть в лесу 3026
  6. ​Вартовчане жалуются на качество воды: что случилось 2933
  7. Вартовчанин, грубо толкнувший пенсионерку, записал видеообращение с извинениями 2887
  8. Качество питания в одной из школ Нефтеюганска разочаровало мэра 2696
  9. Вартовчан призвали не бояться запаха газа в городе 2618
  10. В Сургуте на Привокзальной вспыхнула квартира 2475
  1. ​Как получить медотвод от ковид-вакцинации 31631
  2. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 24589
  3. ​Обвиняемый по делу о хищении 170 млн рублей у дольщиков Нефтеюганска полностью оправдан 11876
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 7942
  5. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 7808
  6. ​Арестован замдиректора управления капстроительства Нижневартовска Сергей Бочков 7702
  7. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 7323
  8. Под Нижневартовском произошло страшное ДТП: есть погибший 6837
  9. ​В Нижневартовске пропала 20-летняя девушка 6747
  10. ​Злоумышленник сообщил о минировании школ в Нижневартовске, но детей там нет 6649

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика