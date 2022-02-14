Полтора миллиона рублей перечислил сургутянин аферистам

В Сургуте возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов на этот раз стал житель города, которому позвонил лжесотрудник банка. Аферист заявил югорчанину, что на его имя пытаются оформить кредит. Он убедил мужчину оформить онлайн-кредит, а полученные деньги перевести на «безопасные счета» - чтобы обеспечить их сохранность и погасить взятый кредит.

«Мужчина оформил на свое имя кредит в онлайн-приложении банка общей суммой более 1 миллиона рублей. Затем обналичил данные денежные средства и осуществил перевод на указанные аферистом счета, общей суммой более 1 миллиона 500 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту, уточнив, что югорчанин также перевел мошенникам деньги, хранящиеся на его счетах.

После перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в правоохранительные органы.