«Оскорблял, угрожал убийством». Югорчанин получил 2 года колонии за угрозы следователю

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор 31-летнему жителю Сургутского района. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений (угроза, оскорбление представителя власти, воспрепятствование осуществлению правосудия), сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Суд установил, что обвиняемый, находясь в помещении изолятора временного содержания Сургута, в присутствии граждан и сотрудников изолятора неоднократно оскорблял следователя и угрожал убийством. После этого он разорвал постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

Суд приговорил югорчанина к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

