Самый маленький ребенок, родившийся в Сургуте в 2021 году, был весом в 600 грамм

Сургутский Центр охраны материнства и детства за 2021 год выходили 440 недоношенных детей, причем 21 младенец весом менее 1000 грамм при рождении. За прошедший период самый маленький ребенок родился с массой тела 600 грамм. Всего лечение прошло 1064 юных пациентов.

«Дети находятся в надежных руках врачебно-сестринского персонала. Благодаря профессионализму сотрудников отделения, обеспечению современным оборудованием, применению современных технологий, лекарственному обеспечению, созданию комфортных условий для детей и родителей, достигается максимальный эффект выхаживания и лечения новорожденных с различной патологией», – отмечает заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Галина Харисова.

На сегодняшний день лечение проходят 30 малышей, а также 35 детей, родившихся от женщин, больных COVID-19, или заболевших в результате контакта с родственниками, находятся под наблюдением врачей и медицинских сестер и получают лечение в обсервационном отделении, развернутом в здании «старого» роддома.