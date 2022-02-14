За выходные в ДТП в Югре пострадали семь человек

Накануне вечером, 13 февраля, на улице 30 лет Победы в Сургуте в ДТП пострадали два человека. Авария произошла из-за 54-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения.

«13 февраля в 18:46 на улице 30 лет Победы в городе Сургут, 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущества в движении автомобилю «Киа», под управлением 21-летнего мужчины, в результате чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель «Лады» и 20-летняя пассажирка «Киа», получили травмы», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.