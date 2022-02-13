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​Нужна помощь! В Сургуте организован сбор вещей погорельцам

Для пострадавших на пожаре в Сургуте организован сбор вещей

​Нужна помощь! В Сургуте организован сбор вещей погорельцам
Фото: pixabay.com

В Сургуте организован сбор вещей пострадавшим на пожаре, произошедшем 12 февраля на улице Привокзальной. Вещи принимают в ТОС -3 улице Грибоедова, 3 с 12.00 до 17.00.

«Вчерашний пожар в пятиэтажке в районе ж/д вокзала полностью уничтожил три квартиры. В одной проживала женщина с серьезным заболеванием, в другой – многодетная семья. У погорельцев ничего не осталось – организован сбор вещей», - сообщает «Сургутская трибуна».

Что нужно:

- одежда на детей семи лет (мальчик) и десяти лет (девочки), на девочек подойдет одежда 46 размера;

- обувь для девочек 33-34 и 35-36 размеров, для семилетнего мальчика 31-32 размер;

- мужская одежда (размер 48-50, обувь – 39-40 размер);

- женская одежда (42-44 размера, обувь 38 – 39 размер);

- средства гигиены и постельные принадлежности.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 41, комментариев: 0
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